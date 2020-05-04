Индекс ожиданий деловой активности впервые упал ниже 30

В апреле индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) впервые опустился до рекордно низкого уровня - 29.9 (в марте он был 45.8). Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса, проведенного Национальным банком.

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Согласно опросу, основная причина таких настроений - пандемия коронавируса и карантинные меры, которые ограничили возможности для ведения бизнеса как в Украине, так и за границей.

В НБУ отмечают, пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Особенно пессимистичен сектор услуг, который больше всего пострадал от карантина, а также промышленность, строительство и торговля.

Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж. Значительное количество предприятий планирует сокращение работников, особенно в сфере строительства. Многие отправляют сотрудников в отпуск.

При этом, в НБУ надеются, что ослабление карантина, запланированное Кабмином на май, оживит деловую активность и улучшит настроения бизнеса.

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НБУ проводил опрос с 6 по 24 апреля. Опрошено 183 предприятия. Горизонт опроса: изменение показателей деятельности предприятий в апреле по сравнению с мартом.

По данным исследования Info Sapiens, резко ухудшился и индекс потребительских настроений украинцев.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, экономика Украины во втором квартале сократится на 11%, безработица вырастет до 12%.

В 2019 году НБУ ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики и концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики. Первый пилотный опрос проведен в июле 2019 года, в нем приняли участие 106 предприятий, индекс ожиданий составил 52.4.