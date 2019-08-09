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НБУ ввел новый индекс деловой активности. Что он показал

НБУ ввел новый индекс деловой активности. Что он показал
09.08.2019, 09:17

Нацбанк будет рассчитывать два индекса на основе опросов реального сектора - ежемесячный и квартальный

Национальный банк ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

В НБУ считают, что получение дополнительной оперативной информации позволит усилить аналитическую поддержку ключевых решений Нацбанка.

В отличие от уже традиционного квартального индекса деловых ожиданий (ИДО), который фиксирует показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики. Поэтому оба опроса для расчета индексов будут проводиться параллельно и не противоречить друг другу.

В ежемесячных опросах для ИОДА будут участвовать частные компании промышленности, строительства, торговли и сферы услуг. Несмотря на значительную долю в ВВП сельского хозяйства, предприятия этого сектора привлекаться к опросу не будут. Это общемировая практика, связанная с сильной сезонностью сельскохозяйственного производства, которая негативно отражается на репрезентативности таких опросов, отмечают в НБУ.

В Нацбанке пояснили, что на основе ответов респондентов будут рассчитываться ежемесячные индексы ожиданий деловой активности - секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц.

Значение индекса на уровне 50 считается нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень.

В первом пилотном опросе в июле текущего года приняли участие 106 предприятий, из которых предприятия промышленности составляют 30%, строительства - 11%, торговли и сферы услуг - соответственно 22% и 37%.

Результаты опроса показали, что большинство респондентов ожидали улучшения экономического состояния своих предприятий по сравнению с предыдущим месяцем - индекс ожиданий деловой активности в целом по экономике составил 52.4.

Все сектора, кроме строительства, оптимистично оценивали результаты экономической деятельности в июле. Оптимистично настроены предприятия промышленности (значение индекса - 54.1). Предприятия строительства ожидали, что в июле состоится незначительное замедление экономического тренда в секторе, если сравнить с июнем.

Результаты следующего опроса (за август) будут опубликованы первого рабочего дня сентября 2019 года.

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