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Потребительские настроения украинцев резко ухудшились. Исследование Info Sapiens

Потребительские настроения украинцев резко ухудшились. Исследование Info Sapiens
16.04.2020, 14:29

По данным исследования Info Sapiens, в марте сократились значения всех составляющих Индекса потребительских настроений

Индекс потребительских настроений (ИПЦ) в Украине в марте 2020 года снизился на 8,9 пунктов по сравнению с февралем - до 73,0. Об этом свидетельствует исследование Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

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Эксперты отмечают, что марте сократились значения всех составляющих индикатора, а больше всего - краткосрочные экономические ожидания и оценки личного материального положения (текущего и ожидаемого). 

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 7,3 п., составив 67,2. Составляющие этого индекса понесли такие изменения: 

- индекс текущего личного материального положения (х1) составил 60,1, что на 10,6 п. меньше от этого индекса в феврале; 

- индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 4,1 п. и установился на отметке 74,3. 

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте уменьшился на 9,9 п. и составил 76,9. Динамика составляющих этого индекса выглядит так: 

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) сократился по сравнению с прошлым месяцем на 11,7 п., составив 75,1; 

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 12,1 п. - до 67,9;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) снизился до 87,7, что на 6,0 п. меньше показателя февраля. 

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,4, что на 4,7 п. выше показателя прошлого месяца. 

Индекс инфляционных ожиданий стабилен - 185,4, что на 2,7 п. выше прошлый месяц. Ожидания украинцы относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев значительно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 21,5 п. - до значения 154,0.

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"Индекс потребительских настроений в марте уменьшился до значения апреля 2019 года. Наибольшее падение зафиксировано по индексам оценки и ожиданий личного дохода и развития экономики в ближайший год. В то же время снижение индекса целесообразности делать крупные покупки является относительно небольшим. Вероятно, потребители настроены сделать запланированные крупные покупки сейчас, несмотря на ожидаемые будущий рост цен и девальвацию. Индекс девальвационных ожиданий вырос и вернулся на уровень марта 2019. Текущее значение индекса девальвационных ожиданий остается ниже его максимальные уровни, что в частности наблюдались в августе-сентябре 2018 года", - отмечается в комментарии к исследованию.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Исследование проводило агентство Info Sapiens при поддержке инвесткомпании Dragon Capital.
Юрий Тарасовский
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info sapiens потребительские настроения
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