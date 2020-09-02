Индекс ожидания деловой активности: Оптимизм вернулся только в торговлю

Индекс ожиданий деловой активности в августе вырос только на 1 пункт до 47,9, что свидетельствует о пессимистических ожиданиях бизнеса. Это уже четвертый месяц кряду, когда показатель находится ниже отметки в 50 пунктов, сообщает Национальный банк Украины.

"Оптимистически настроены только предприятия торговли, что связано с послаблением карантинных ограничений и ростом потребительского спроса", - говорится в сообщении. Показатель индекса по отрасли в августе составил 52,3 пункта.

Промышленные предприятия пессимистически оценивают свои перспективы, опасаясь, в первую очередь, сокращения численности рабочих, роста цен на сырье и уменьшения экспортных заказов.

Обнадеживающий фактор в промышленности – рост цен на произведенную продукцию.

Представители строительных компаний, среди негативных тенденций, отмечают падение объемов строительства и сокращение будущих заказов.

Пессимистические ожидания в сфере услуг касаются уменьшения количества заказов, сокращения числа услуг при выполнении заказов и роста дефицита рабочей силы.

Нацбанк публикует индекс ожиданий деловой активности ежемесячно на основе опроса руководителей украинских предприятий. При составлении индекса за август НБУ опросило 150 компаний.

НБУ анонсировало запуск специального мобильного приложения, который позволит расширить статистическую выборку при составлении индекса.

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Роман Брыль

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