Пессимизм зашкаливает. Индекс ожиданий деловой активности обвалился

В ноябре бизнес продолжил ухудшать ожидания относительно экономических результатов и перспектив деятельности: индекс ожиданий деловой активности снизился до 43,4 пунктов с 47,8 в октябре. Об этом свидетельствуют итоги опроса предприятий проведенного Национальным банком Украины.

Основная причина – рост уровня заболеваемости коронавирусом и усиление противоэпидемических мер.

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Предприятия всех секторов экономики пессимистично настроены относительно результатов своей деятельности в ближайшей перспективе, сильнее всего – сферы услуг и торговли, которые сильнее всех ощутили последствия усиления противоэпидемических ограничений.

Сфера услуг

Диффузионный индекс (ДИ) сектора снизился до 40.1 (в октябре – 47.4). Респонденты ожидали существенного сокращения объемов предоставленных услуг: ДИ показателя снизился до 36.4 (в октябре – 49.2).

Предприятия сферы услуг пессимистично оценили объем новых заказов на услуги и объем услуг в процессе выполнения: ДИ показателей снизились до 39.0 и 42.4 соответственно (в октябре – по 50.0).

Предприятия не планируют повышения цен (тарифов) на собственные услуги, несмотря на сохранение высоких ожиданий по росту цен поставщиков: ДИ – 50.8 и 30.5 соответственно (в октябре – 55.8 и 27.5 соответственно).

Как и предприятия других секторов, респонденты сферы услуг настроены на сокращение общей численности работников: ДИ – 44.9 (в октябре – 44.2).

Строительство

Тренд деловых ожиданий предприятий строительства продолжают определять сезонное сокращение экономической активности в секторе и сужения инвестиционного спроса.

Оценки по экономическим перспективам предприятий строительства продолжают оставаться негативными: ДИ сектора – 35.0 (в октябре – 32,5).

Респонденты продолжают ожидать сокращения объемов строительства, объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов: ДИ по каждому из показателей – 27.8.

Усилились ожидания относительно роста цен поставщиков и стоимости услуг подрядных организаций: ДИ – 38.9 и 44.4 соответственно (в октябре – 33.3 и 41.7 соответственно).

Несмотря на это, на фоне общего снижения экономической активности в секторе, предприятия настроены несколько снизить цены на продукцию (услуги) собственного производства: ДИ – 44.4 (в октябре – 50.0).

Предполагается дальнейшее существенное сокращение общей численности работников: ДИ – 33.3 (на уровне октября).

Промышленность

Предприятия промышленности также усилили пессимистические настроения по результатам деятельности. ДИ сектора в ноябре снизился до 46.1 (в октябре – 47.5).

Ухудшились оценки предприятий по объемам новых заказов на продукцию, в т. ч. по новым экспортным заказам. ДИ – 47.3 и 44.6 соответственно (в октябре – 49.1 и 56.6 соответственно).

Усилились ожидания по сокращению общей численности работников: ДИ – 45.5 (в октябре – 46.4).

Несмотря на общее усиление пессимистических настроений предприятия промышленности не ожидают существенного сокращения объемов производства (ДИ – 49.1, в октябре – 48.2).

Респонденты оптимистично настроены относительно объемов товарных запасов – ожидается их дальнейшее сокращение (ДИ – 53.6, в октябре – 52.7).

Несколько смягчились ожидания по росту цен как на сырье и материалы, так и на продукцию собственного производства. ДИ – 24.1 и 58.9 соответственно (в октябре – 17.9 и 63.4 соответственно).

Торговля

Ожидания предприятий торговли ухудшились на фоне введения карантина выходного дня и ускорения распространения коронавируса: ДИ снизился до 47.2 (в октябре – 52.3).

Респонденты сектора существенно ухудшили свои ожидания по объемам товарооборота, а также объемам закупки товаров для продажи. ДИ – 46.7 и 45.6 соответственно (в октябре – 57.9 и 55.3 соответственно).

Одновременно прогнозируется сокращение товарных запасов. ДИ – 58.9 (в октябре – 47.4).

На фоне высоких ожиданий по росту закупочных цен (ДИ – 28.9) сохранились высокие ожидания по росту стоимости товаров, закупленных для продажи (ДИ – 63.3).

Большинство предприятий торговли настроены на снижение торговой маржи: ДИ снизился до 31.1 (в октябре – 40.8).

Остаются пессимистичными ожидания по численности работников: ДИ – 48.9 (в октябре – 48.7).

В ноябре в Украине был введен карантин выходного дня, ближе к новогодним праздникам ожидается введение "интеллектуального локдауна". В правительстве и в Офисе президента идет дискуссия – какой карантин и когда вводить. Пока не решили.

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Юрий Тарасовский

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