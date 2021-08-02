Откат оптимизма: бизнес снизил ожидания деловой активности – индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности снизился в июле до 50,8 пунктов с пикового за последние полтора года значения в 51,6 пунктов, зафиксированного в июне. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Оживление инвестиционной деятельности, рост потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, а также смягчения карантина и ускорение темпов вакцинации позволили четвертый раз в 2021 году удержать показатель индекса выше нейтрального уровня в 50 пунктов. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Третий месяц кряду позитивно оценивают перспективы развития промышленные предприятия: секторный индекс остается выше нейтрального значения, опустившись в июле до 51,9 пунктов. Предприятия ожидают роста произведенной продукции, новых заказов, включая экспортные, роста цен на материалы и на собственную продукцию. Негативно оценивают запасы сырья и материалов.

Сектор строительства второй месяц подряд сохраняет наиболее оптимистические ожидания развития среди других отраслей (секторный индекс 55,6 пункта). Компании указывают на планируемый рост объемов выполненных строительных работ, новых заказов, закупки услуг посредников и материалов. Строительные предприятия намерены увеличивать численность персонала.

Наиболее пессимистические настроения демонстрирует сектор торговли: не смотря на рост секторного индекса на 1,6 пунктов, он еще остается ниже нейтрального уровня (49,7 пунктов). Торговые компании улучшили ожидания относительно объема товарооборота и закупки товаров для продажи. Однако, пессимистически относятся к росту закупочных цен.

В сфере услуг ожидания ухудшились до, практически, нейтрального уровня – 50,1 пункт. Сервисные компании менее оптимистичны относительно количества предоставляемых услуг и новых заказов. Ожидают увеличения закупочных цен и планируют повышать тарифы на свои услуги.

НБУ проводил ежемесячный опрос 313 предприятия в период 5-23 июля.

Роман Брыль

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