Бизнес впервые за полгода негативно оценил свои перспективы – индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности впервые с апреля опустился ниже нейтрального уровня до 49,8 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Рост цен на энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости COVID-19 в Украине и мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, объясняют в Нацбанке.

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Предприятия сферы услуг наиболее резко отреагировали на усиление карантинных ограничений: секторный индекс в ноябре снизился ниже равновесного уровня и составил 48,8 (в октябре – 51,3). Респонденты не ждут роста объемов предоставленных услуг и новых заказов.

Предприятия торговли также не ожидают изменений в результатах деятельности: секторный индекс в ноябре составил 50 по сравнению с 52,2 в октябре. Респонденты сохранили положительные ожидания по объему товарооборота и закупки товаров для продажи. Но, почти треть предприятий торговли настроена на снижение торговой маржи.

Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторный индекс составил 50,4 (в октябре – 50,2). Респонденты несколько улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков.

Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки перспективы своего развития: секторный индекс составил 50,7 (в октябре – 51,1). Респонденты незначительно улучшили ожидания объема произведенной продукции, но снизили ожидания относительно объема новых заказов, включая экспортные.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Общие оценки занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников.

НБУ проводил ежемесячный опрос 385 предприятий в период 4-23 ноября.

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Роман Брыль

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