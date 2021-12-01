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Бизнес впервые за полгода негативно оценил свои перспективы – индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 14:01
Бизнес впервые за полгода негативно оценил свои перспективы – индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности впервые с апреля опустился ниже нейтрального уровня до 49,8 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Рост цен на энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости COVID-19 в Украине и мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, объясняют в Нацбанке.  

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Предприятия сферы услуг наиболее резко отреагировали на усиление карантинных ограничений: секторный индекс в ноябре снизился ниже равновесного уровня и составил 48,8 (в октябре – 51,3). Респонденты не ждут роста объемов предоставленных услуг и новых заказов.  

Предприятия торговли также не ожидают изменений в результатах деятельности: секторный индекс в ноябре составил 50 по сравнению с 52,2 в октябре. Респонденты сохранили положительные ожидания по объему товарооборота и закупки товаров для продажи. Но, почти треть предприятий торговли настроена на снижение торговой маржи.  

Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторный индекс составил 50,4 (в октябре – 50,2). Респонденты несколько улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков.  

Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки перспективы своего развития: секторный индекс составил 50,7 (в октябре – 51,1). Респонденты незначительно улучшили ожидания объема произведенной продукции, но снизили ожидания относительно объема новых заказов, включая экспортные.  

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.  

Общие оценки занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников.  

Бизнес впервые за полгода негативно оценил свои перспективы – индекс НБУ

НБУ проводил ежемесячный опрос 385 предприятий в период 4-23 ноября. 

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Роман Брыль
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нацбанк Индекс ожиданий деловой активности
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