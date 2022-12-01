Бизнес ухудшил ожидания после террористических атак России на инфраструктуру — индекс НБУ

В ноябре бизнес продолжил нести потери от полномасштабной войны и террористических атак и, соответственно, ослабил оценки своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности снизился до 42,7 в ноябре с 44,9 в октябре, говорится в ежемесячном отчете НБУ.

Продолжение боевых действий, дальнейшее разрушение критической инфраструктуры, логистики, рост производственных затрат, а также снижение доходов населения повлияли на ухудшение оценок экономических результатов в ближайшей перспективе предприятий всех секторов, объясняют в НБУ. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предприятия промышленности усилили негативные оценки своих экономических перспектив из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры: секторальный индекс в ноябре составил 44,1 по сравнению с 45,8 в октябре.

Предприятия сектора строительства несколько ослабили пессимистические оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 41 (в октябре – 38,2). Респонденты настроены на увеличение закупки их услуг на фоне улучшения доступности подрядчиков.

Предприятия торговли ухудшили оценки своих перспектив под влиянием усиления интенсивности боевых действий и снижения доходов населения: секторальный индекс снизился до 45,2 по сравнению с 48,9 в октябре.

Предприятия сферы услуг также ослабили ожидания из-за разрушения цепочек поставок и увеличения производственных затрат: секторальный индекс снизился до 40 с 42,2 в октябре.

Большинство предприятий усилили ожидания подорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий цен на сырье и товары поставщиков.

Предприятия всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего – сектор строительства. НБУ проводил ежемесячный опрос 432 предприятий с 3 по 23 ноября 2022 года. Нацбанк ежемесячно рассчитывает индекс ожиданий деловой активности, за исключением вынужденного перерыва в марте-мае этого года.

1 июля НБУ возобновил опрос ожиданий бизнеса. Индекс ожиданий деловой активности вырос в июле до 43,6 по сравнению с 41,3 в июне.

В августе релокация предприятий вернула оптимизм в промышленность.

Роман Бриль

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