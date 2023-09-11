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Бизнес ожидает в следующем году курс доллара не выше 41 грн

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 14:19
Бизнес ожидает в следующем году курс доллара не выше 41 грн - Фото
Обмен валют, доллар (Фото - Depositphotos)

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. На 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар, а в 2021-22 годах – 29 грн/доллар. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

58% опрошенных компаний прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. В то же время 29% директоров рассчитывают в 2024 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 13% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таких было 25%).

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Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% – в натуральном выражении. В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно.

В частности, 35% опрошенных предпринимателей ожидают роста доходов в гривне до 10%, и 25% – на 11-20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении – 17%.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2024 год" принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года.

Нацбанк удерживает фиксированный официальный курс гривны на уровне 36,57 грн/$ с конца июля 2022 года. На наличном рынке в текущем году курс стабилизировался на уровне до 38 грн/$, тогда как в прошлом году он снижался до 39 грн/$ и даже больше.

Наталия Софиенко
ЕБАпрогноз курса долларабизннес
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