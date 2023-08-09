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Минфин назвал фактическое количество чиновников. За полгода с госслужбы ушли 2700 человек

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 12:51
Минфин назвал фактическое количество чиновников. За полгода с госслужбы ушли 2700 человек - Фото
Фото: depositphotos.com

По оперативным данным Министерства финансов, на 1 июля 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работают 173 100 человек.  

За первое полугодие 2023 года фактическая численность чиновников сократилась на 2700 человек. 

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Всего в органах государственной власти по состоянию на начало третьего квартала 2023 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством.

Также чиновники работают в девяти государственных органах, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрациях и шести органах судебной власти. 

"Очень назрела необходимость реформы госуправления в части пересмотра функций государственных органов и оптимизации численности по результатам многофункционального анализа. Однако принятие концептуальных изменений должно основываться на разумной кадровой политике для эффективного использования финансовых ресурсов и дальнейшего обеспечения функционирования качественной государственной службы", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев. 

Читайте также: Пожизненный финмониторинг чиновников возвращается. Однако это не совсем хорошо. 

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Роман Брыль
Минфингосслужащиегосчиновники
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