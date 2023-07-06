Чиновникам, депутатам и ученым повысили пенсии
06.07.2023, 10:09
Иллюстративное фото: depositphotos.com
С 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) на 19,7% повышены пенсии чиновникам, народным депутатам и ученым. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения – 1020,71 грн.
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Из них:
- 16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
- 659 пенсионерам – в закон "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 грн;
- 1574 пенсионерам – в закон "О службе в органах местного самоуправления", – на 634,89 грн;
- 197 пенсионерам – в закон "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 грн.
Перерасчет произведен в соответствии с постановлением "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".
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