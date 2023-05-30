Политзаключенные коммунистического режима СССР будут получать плюс 4200 грн к пенсии
Политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной. Соответствующий законопроект №8032 приняли нардепы 313 голосами во втором чтении и в целом.
Как сообщил народный депутат Владимир Вятрович (Европейская солидарность), являющийся инициатором законопроекта, документ предусматривает предоставление таких пенсий борцам за независимость Украины, которые были заключены за свои убеждения.
"Эти люди, без которых мы не имели бы сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас, они получат надбавку к пенсии в размере 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией", – написал Вятрович.
Кроме того, из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях, а пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги, добавил он.
- В Украине 30% пенсионеров получают от государства выплаты менее 3000 грн.
Комментарии