Политзаключенные коммунистического режима СССР будут получать плюс 4200 грн к пенсии

Политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной. Соответствующий законопроект №8032 приняли нардепы 313 голосами во втором чтении и в целом.

Как сообщил народный депутат Владимир Вятрович (Европейская солидарность), являющийся инициатором законопроекта, документ предусматривает предоставление таких пенсий борцам за независимость Украины, которые были заключены за свои убеждения.

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"Эти люди, без которых мы не имели бы сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас, они получат надбавку к пенсии в размере 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией", – написал Вятрович.

Кроме того, из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях, а пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги, добавил он.