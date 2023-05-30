Політв’язні комуністичного режиму СРСР отримуватимуть плюс 4200 грн до пенсії

Політв’язні комуністичного режиму СРСР отримуватимуть пенсії за особливі заслуги перед Україною. Відповідний законопроєкт №8032 ухвалили нардепи 313 голосами у другому читанні та в цілому.

Як повідомив народний депутат Володимир В’ятрович (Європейська солідарність), який є ініціатором законопроєкту, документ передбачає надання таких пенсій борцям за незалежність України, які були ув’язнені за свої переконання.

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"Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією", – написав В’ятрович.

Крім того, з Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги, додав він.