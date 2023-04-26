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Почти треть пенсионеров получает менее 3000 грн даже после индексации

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 12:58
Почти треть пенсионеров получает менее 3000 грн даже после индексации - Фото
Фото: ПФУ

В Украине 30% пенсионеров получают от государства выплаты менее 3000 грн, сообщает Опендатабот.

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После проведенной в марте индексации число пенсионеров, получающих менее 3 тыс. грн, уменьшилось с 39% до 30%. В целом такие выплаты получают 3,25 млн. человек против 4,19 млн. до индексации выплат.

Доля пенсионеров, получающих выплаты более 10000 грн, за первый квартал 2023 года выросла с 7% до 10% – до 1,06 млн человек.

Почти треть пенсионеров получает менее 3000 грн даже после индексации

Средняя пенсия после индексации выросла на 616 грн и составила 5238 грн, или $143 по курсу НБУ.

Среднюю и выше средней пенсии теперь получают примерно 33% пенсионеров.

Почти треть пенсионеров получает менее 3000 грн даже после индексации

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области – 3997 грн, что на 24% меньше средних выплат по Украине. Самая большая – в Киеве: 7129 грн, то есть на 36% выше среднего показателя по Украине.

Почти треть пенсионеров получает менее 3000 грн даже после индексации
Віра Касіян
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