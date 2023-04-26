Почти треть пенсионеров получает менее 3000 грн даже после индексации

В Украине 30% пенсионеров получают от государства выплаты менее 3000 грн, сообщает Опендатабот.

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После проведенной в марте индексации число пенсионеров, получающих менее 3 тыс. грн, уменьшилось с 39% до 30%. В целом такие выплаты получают 3,25 млн. человек против 4,19 млн. до индексации выплат.

Доля пенсионеров, получающих выплаты более 10000 грн, за первый квартал 2023 года выросла с 7% до 10% – до 1,06 млн человек.

Средняя пенсия после индексации выросла на 616 грн и составила 5238 грн, или $143 по курсу НБУ.

Среднюю и выше средней пенсии теперь получают примерно 33% пенсионеров.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области – 3997 грн, что на 24% меньше средних выплат по Украине. Самая большая – в Киеве: 7129 грн, то есть на 36% выше среднего показателя по Украине.

Около 2,7 млн вышедших на пенсию украинцев продолжают работать. По состоянию на начало 2023 года в стране было 10,7 млн. пенсионеров.

За 2022 год средняя пенсия в Украине выросла до 4623 грн., но более 60% пенсионеров получали меньше.

Почти половина работающих во время войны украинцев столкнулись с сокращением зарплаты.

Віра Касіян

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