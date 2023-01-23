В Украине каждый пятый пенсионер имеет работу

Около 2,7 млн украинцев, вышедших на пенсию, продолжают работать. Всего в стране 10,7 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Средний размер пенсии у работающих пенсионеров несколько выше (4837 грн в месяц), чем у неработающих (4622 грн).

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Большинству украинских пенсионеров (74%) выплачивается пенсия по достижении пенсионного возраста. Еще 14% – по инвалидности. 5% – по выслуге лет.

Пенсию в размере 2000-3000 грн получают большинство пенсионеров (38%), до 4000 грн – 24% пенсионеров. Максимальные пенсии от 10 000 грн получают 7,2% украинских пенсионеров. В 2021 году таких было 4,7%.

За 2022 год средняя пенсия в Украине выросла до 4623 грн, но более 60% пенсионеров получают меньше.

3 января 2023 года Кабмин возобновил работу над пенсионной реформой. Война сделала ситуацию критической.

19 января во Франции началась общенациональная забастовка: протестуют против повышения пенсионного возраста.

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Роман Бриль

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