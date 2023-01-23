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В Украине каждый пятый пенсионер имеет работу

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 12:48
В Украине каждый пятый пенсионер имеет работу - Фото
Фото: depositphotos.com

Около 2,7 млн украинцев, вышедших на пенсию, продолжают работать. Всего в стране 10,7 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.   

Средний размер пенсии у работающих пенсионеров несколько выше (4837 грн в месяц), чем у неработающих (4622 грн). 

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Большинству украинских пенсионеров (74%) выплачивается пенсия по достижении пенсионного возраста. Еще 14% – по инвалидности. 5% – по выслуге лет. 

В Украине каждый пятый пенсионер имеет работу

Пенсию в размере 2000-3000 грн получают большинство пенсионеров (38%), до 4000 грн – 24% пенсионеров. Максимальные пенсии от 10 000 грн получают 7,2% украинских пенсионеров. В 2021 году таких было 4,7%. 

В Украине каждый пятый пенсионер имеет работу

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Роман Бриль
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