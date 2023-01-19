Во Франции общенациональная забастовка: протестуют против повышения пенсионного возраста

В четверг, 19 января, во Франции начался общенациональный протест против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона и его правительства. К забастовке призвали все ведущие профсоюзы страны, указывает местное издание RFI.

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Такого единства они не демонстрировали с 2010 года, когда пенсионный возраст во Франции повысили с 60 до 62 лет в результате реформы тогдашнего президента Николя Саркози. Сейчас Макрон предлагает поднять его до 64 лет.

Забастовки и демонстрации проходят по всей стране – не только в Париже. В Тулузе, четвертом по численности городе Франции, на протест вышли около 30 000 человек, а во втором по населению Марселе – 26 000.

Забастовка серьезно нарушила движение поездов во Франции. Как заявили днем профсоюзы, в государственной железнодорожной компании SNCF бастовало около 46% сотрудников, в том числе более 77% машинистов и почти половина диспетчеров и бортпроводников. На скоростные линии вышли только треть поездов TVG, предусмотренных расписанием.

В метро Парижа работу нескольких линий метро пришлось остановить полностью, на остальных – сократить количество подвижного состава.

Профсоюзы объявили, что в электроэнергетике и газораспределительной системе Франции бастуют 50% работников.

Министерство образования Франции утром официально сообщило, что забастовку объявили более трети учителей. Профсоюзы утверждают, что количество объявивших забастовку намного выше – 65-70%.

10 января французское правительство предложило повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Реформа позволит экономить около 18 млрд евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной до 2027 года. Инициаторы реформы, главным из которых считается Макрон, настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платежеспособность системы.

Профсоюзы предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить вычеты из заработной платы для работодателей.

Опросы показывают, что около 60% французов выступают против реформ Макрона, а 46% готовы присоединиться к протестам.

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Андрій Водяний

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