Средняя пенсия в Украине выросла до 4623 грн, но более 60% пенсионеров получают меньше

Средний размер пенсионной выплаты в Украине в 2022 году увеличился почти на 16% – до 4622,59 грн по состоянию на 1 января. Год назад этот показатель составил 3991,53 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По данным Пенсионного фонда Украины, на начало 2023 года в Украине насчитывалось 10,687 млн пенсионеров.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уточнил, что в реальном измерении, с учетом инфляции, средняя пенсия сократилась на 8,5%, а в долларовом эквиваленте – на 13,6%.

"Было бы странно ожидать роста реальных доходов граждан во время войны, но власти сделали все возможное, чтобы бремя роста стоимости жизни во время войны и всплеска инфляции для наиболее незащищенных слоев населения, в частности для пенсионеров, было смягчено. Просто сравните эти цифры с общим падением реального ВВП (по меньшей мере на 30%) или реальных зарплат (по меньшей мере на 20%)", – написал он в Telegram.

У подавляющего количества пенсионеров размер выплаты меньше среднего. Более 60% пенсионеров получают не более 4000 грн в месяц, еще 11,4% – от 4000 до 5000 грн.

В 19,1% пенсионеров пенсия находится в диапазоне от 5000 до 10 000 грн, а 7,3% получают более 10 000 грн в месяц.

Кабинет министров определил введение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов на 2023 год. Он заявил, что из-за войны трудоспособного населения становится меньше, и война сделала ситуацию критической.

За несколько недель до начала полномасштабной войны правительство ради эксперимента ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Его условия предполагали, что участвующие в эксперименте по внедрению накопительных пенсий государственные компании будут отчислять не менее 4% из зарплаты работника на его частный пенсионный счет.

Довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.