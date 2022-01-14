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По 4% от зарплаты: участникам эксперимента с накопительными пенсиями определили ставки

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 18:05
По 4% от зарплаты: участникам эксперимента с накопительными пенсиями определили ставки - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Государственные компании, которые участвуют в эксперименте по внедрению накопительных пенсий, будут отчислять не менее 4% с зарплаты работника на его частный пенсионный счет. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью 24 каналу.  

"Это будет касаться тех предприятий, которые, согласно условиям продажи, сохраняют основные виды деятельности и одновременно насчитывают в своем штате более 100 работников. Будущие владельцы таких предприятий будут заключать пенсионные контракты с негосударственными пенсионными фондами и платить накопительные взносы в пользу работников. Взносы будут делаться за счет работодателя. Они должны быть не менее 4% заработной платы работника", – объяснила министр. 

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Эксперимент по внедрению накопительных пенсий запустится в тех компаниях, которые были проданы частному инвестору по программе большой приватизации.   

Лазебная уточнила, что государство не дает указаний, какой фонд выбирать и вообще не ограничивает будущих владельцев этих объектов большой приватизации в способе реализации пенсионной программы. 

Новые владельцы могут решить создать собственный корпоративный негосударственный пенсионный фонд. Или, как вариант, создать открытый НПФ и затем претендовать на его участие во втором уровне пенсионной системы. Или же просто выбрать один из действующих НПФ и заключить с ним пенсионный контракт.  

Еще один из возможных вариантов – воспользоваться принципом "деньги идут за человеком" и предложить работникам самостоятельно выбрать НПФ, добавила Лазебная. 

"Учитывая нашу демографию, мы должны понимать, что без собственных пенсионных накоплений достойных доходов в пожилом возрасте не будет. Поэтому пенсионные накопления должны стать модой, а затем нормой. В том числе, и пенсионные программы от работодателя. Предприятие без пенсионной программы должно быть исключением, а не правилом", – считает министр. 

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Роман Брыль
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Минсоцполитики пенсия большая приватизация Марина Лазебная накопительная пенсия НПФ
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