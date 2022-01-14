По 4% от зарплаты: участникам эксперимента с накопительными пенсиями определили ставки

Государственные компании, которые участвуют в эксперименте по внедрению накопительных пенсий, будут отчислять не менее 4% с зарплаты работника на его частный пенсионный счет. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью 24 каналу.

"Это будет касаться тех предприятий, которые, согласно условиям продажи, сохраняют основные виды деятельности и одновременно насчитывают в своем штате более 100 работников. Будущие владельцы таких предприятий будут заключать пенсионные контракты с негосударственными пенсионными фондами и платить накопительные взносы в пользу работников. Взносы будут делаться за счет работодателя. Они должны быть не менее 4% заработной платы работника", – объяснила министр.

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Эксперимент по внедрению накопительных пенсий запустится в тех компаниях, которые были проданы частному инвестору по программе большой приватизации.

Лазебная уточнила, что государство не дает указаний, какой фонд выбирать и вообще не ограничивает будущих владельцев этих объектов большой приватизации в способе реализации пенсионной программы.

Новые владельцы могут решить создать собственный корпоративный негосударственный пенсионный фонд. Или, как вариант, создать открытый НПФ и затем претендовать на его участие во втором уровне пенсионной системы. Или же просто выбрать один из действующих НПФ и заключить с ним пенсионный контракт.

Еще один из возможных вариантов – воспользоваться принципом "деньги идут за человеком" и предложить работникам самостоятельно выбрать НПФ, добавила Лазебная.

"Учитывая нашу демографию, мы должны понимать, что без собственных пенсионных накоплений достойных доходов в пожилом возрасте не будет. Поэтому пенсионные накопления должны стать модой, а затем нормой. В том числе, и пенсионные программы от работодателя. Предприятие без пенсионной программы должно быть исключением, а не правилом", – считает министр.

8 июля 2021 года модель обязательных пенсионных накоплений при которой каждый месяц на накопительные счета откладывается по 4% от зарплаты участника, только через 20-25 лет сгенерирует сбережения на уровне годовой зарплаты работающего украинца, рассказал в интервью LIGA.net старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский.

9 декабря Кабмин, в качестве эксперимента, ввел накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации.

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Роман Брыль

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