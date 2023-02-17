Пенсионерам увеличат выплаты, индексация состоится в марте

В 2023 году пенсии для украинцев будут повышены – в марте правительство проведет индексацию на 20%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", – сказал он.

Также правительство решило сохранить все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет – это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн.

В целом расходы на пенсии составят более 700 млрд грн.

Около 2,7 млн вышедших на пенсию украинцев продолжают работать. Всего в стране 10,7 млн пенсионеров.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.