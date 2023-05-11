Украинцы за границей могут получать пенсию по упрощенной процедуре

Правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для получателей, временно проживающих за границей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, можно подать заявление о выплате, изменении способа выплаты пенсии или пособия удаленно. Инструкция по удаленному открытию счета находится здесь.

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Также предусмотрена возможность возобновить без приезда в Украину выплату пенсии, прекращенной в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте.

Кроме того, прорабатывается проект постановления Кабмина по реализации эксперимента по отправке международным почтовым переводом пенсий граждан, проживающих временно за пределами страны.

"Получать пенсионные выплаты за границей, путем международного перевода через АО "Укрпочту" при условии наличия у нее технической возможности, в рамках эксперимента. Особенно актуально для пенсионеров, не имеющих (не имевших) текущих счетов, открытых в украинских банках", – добавили в ведомстве.