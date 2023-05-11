UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы за границей могут получать пенсию по упрощенной процедуре

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 10:28
Украинцы за границей могут получать пенсию по упрощенной процедуре - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для получателей, временно проживающих за границей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, можно подать заявление о выплате, изменении способа выплаты пенсии или пособия удаленно. Инструкция по удаленному открытию счета находится здесь.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Также предусмотрена возможность возобновить без приезда в Украину выплату пенсии, прекращенной в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте.

Кроме того, прорабатывается проект постановления Кабмина по реализации эксперимента по отправке международным почтовым переводом пенсий граждан, проживающих временно за пределами страны.

"Получать пенсионные выплаты за границей, путем международного перевода через АО "Укрпочту" при условии наличия у нее технической возможности, в рамках эксперимента. Особенно актуально для пенсионеров, не имеющих (не имевших) текущих счетов, открытых в украинских банках", – добавили в ведомстве.

Наталия Софиенко
пенсияукраинцы за границей
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 