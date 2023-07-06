Чиновникам, депутатам та науковцям підвищили пенсії

Із 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7% підвищено пенсії чиновникам, народним депутатам та науковцям. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення – 1020,71 грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Із них:

16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону "Про державну службу" , в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;

, в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн; 659 пенсіонерам – до закону "Про статус народного депутата України" , – на 1450,98 грн;

, – на 1450,98 грн; 1574 пенсіонерам – до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" , – на 634,89 грн;

, – на 634,89 грн; 197 пенсіонерам – до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", – на 422,51 грн.

Перерахунок здійснено відповідно до постанови "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".