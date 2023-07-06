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Чиновникам, депутатам та науковцям підвищили пенсії

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 10:09
Чиновникам, депутатам та науковцям підвищили пенсії - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Із 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7% підвищено пенсії чиновникам, народним депутатам та науковцям. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення – 1020,71 грн.

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Із них:

  • 16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону "Про державну службу", в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;
  • 659 пенсіонерам – до закону "Про статус народного депутата України", – на 1450,98 грн;
  • 1574 пенсіонерам – до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", – на 634,89 грн;
  • 197 пенсіонерам – до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", – на 422,51 грн.

Перерахунок здійснено відповідно до постанови "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році". 

Наталія Софієнко
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