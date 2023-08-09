Мінфін назвав фактичну кількість чиновників. За пів року з держслужби пішли 2700 осіб

За оперативними даними Міністерства фінансів, на 1 липня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працюють 173 100 осіб.

За перше півріччя 2023 року фактична чисельність чиновників скоротилася на 2700 осіб.

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Загалом в органах державної влади станом на початок третього кварталу 2023 року функціонує (без урахування сектору безпеки та оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом.

Також чиновники працюють у дев'яти державних органах, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцевих державних адміністраціях та шістьох органах судової влади.

"Дуже назріла необхідність реформи держуправління в частині перегляду функцій державних органів та оптимізації чисельності за результатами багатофункціонального аналізу. Проте ухвалення концептуальних змін має ґрунтуватися на розумній кадровій політиці для ефективного використання фінансових ресурсів та подальшого забезпечення функціонування якісної державної служби", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

6 липня 2023 року чиновникам, депутатам та вченим підвищили пенсії.

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