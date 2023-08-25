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Бюджетникам на прифронтовых территориях повысили зарплаты. Есть решение Кабмина

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 14:30
Бюджетникам на прифронтовых территориях повысили зарплаты. Есть решение Кабмина - Фото
Фото: Depositphotos

Кабинет министров установил надбавки к должностному окладу работникам бюджетных учреждений на территориях активных и возможных боевых действий. Постановление было принято на заседании правительства 25 августа, сообщило Министерство реинтеграции.

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"Повышены зарплаты работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий. А также работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора на территориях, где ведутся боевые действия", – говорится в сообщении.

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Документом предусматривается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку за работу:

→ работникам государственных заведений, учреждений и организаций, работающих на территориях активных боевых действий – 100% должностного оклада,
→ на территориях возможных боевых действий – 50% должностного оклада.

Кроме этого, социальным работникам коммунального сектора на территориях, включенных в перечень Минреинтеграции, устанавливается надбавка за фактически отработанное время в размере 100% должностного оклада.

Вера Касиян
Минреинтеграциибюджетные учреждениясоциальные работники
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