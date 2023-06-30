Зеленский подписал новый закон о доплатах военным

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июня, подписал новый закон о доплатах военным во время военного положения, отменяющий предыдущее решение парламента о возврате выплат 30 000 грн. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Закон предусматривает, что ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач будет выплачиваться в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т.е. как сейчас).

Военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем) признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение командиров, первые два месяца выплачивается денежное довольствие по последней занимаемой должности в полном объеме. После этого им будут выплачивать оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Также предполагается ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 грн для тяжело раненых на лечении, пленных и пропавших без вести.

Другим категориям военных предусмотрены следующие выплаты:

→ дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;

→ ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов;

→ инструкторам – от 15000 до 30000 грн.

Во время военного положения военным гарантируется отпуск продолжительностью 30 дней, а также дополнительно 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Закон также гарантирует, что мобилизованные граждане Украины, ранее не проходившие службу, должны обязательно пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности продолжительностью не менее одного месяца.

Еще одна норма закона разрешает срочникам, которые во время военного положения отслужили не менее шести месяцев, по желанию мобилизоваться.

Полный текст принятого закона – здесь.