НБУ и Минфин раскритиковали решение Рады о 30 000 грн военным

Национальный банк и Министерство финансов раскритиковали решение Верховной Рады о возвращении доплат в размере 30 000 грн для военных в тылу.

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"Так называемый возврат выплат – это не об интересах армии, это шаги, которые делают нас более уязвимыми", – сказал в интервью Интерфакс-Украина министр финансов Сергей Марченко.

Глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге в четверг отдельно сказал, что это решение парламента сложно влияет на переговоры Украины с международными партнерами.

Он предположил, что финальное решение по вопросу доплат появится через несколько недель.

"Все стейкхолдеры понимают, что реализация этого решения достаточно существенно подвесит договоренности, взятые в рамках меморандума с МВФ. Пока решение не реализовано, насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде и что именно будет принято, нужно несколько недель – и мы наконец увидим результат", – сказал он.

С 1 февраля 2023 года у военных и работников МВД забрали надбавку 30 000 грн, которая действовала с начала полномасштабного вторжения.

10 апреля Рада поддержала поправку к законопроекту №8312, предусматривающему возвращение военным надбавки в 30 000 грн.

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Андрій Водяний

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