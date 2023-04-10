UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада проголосовала за возвращение военным надбавки в 30 000 гривен

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 15:17
Рада проголосовала за возвращение военным надбавки в 30 000 гривен - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада проголосовала за возвращение военным надбавки в 30 000 гривен. Соответствующую поправку в законопроект №8312 депутаты приняли на заседании в понедельник, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сам законопроект касается правового регулирования вопросов, связанных с управлением военным имуществом. Но перед вторым чтением ряд депутатов предложили поправку относительно дополнительного вознаграждения для военнослужащих, полицейских и сотрудников ГСЧС.

Читайте также
Военным в тылу уменьшили выплаты для экономии миллиардов. Почему это важно для бюджета

Она предусматривает, что на период действия военного положения они должны получать 30 000 грн надбавки, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Если они непосредственно участвуют в боевых действиях, то размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн.

Профильный комитет эту поправку отклонил, но депутаты все равно проголосовали за нее (254 голоса "за") при рассмотрении законопроекта в зале заседаний.
Эта поправка ограничивает зарплаты в бюджетном секторе десятью размерами минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года, то есть 67 000 грн.
По словам нардепа Ярослава Железняка, в Раде рассматривают это как компенсатор для возвращения надбавок военным.

"[Правка] возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий", – написал он в Telegram.

Железняк, являющийся одним из руководителей комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул: одного голосования для возвращения надбавок недостаточно.

"Скорее всего, нужно менять бюджет. Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", – написал он.

Кроме того, законопроект еще должен подписать президент Владимир Зеленский.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховна рада война зарплата ГСЧС ЗСУ премия национальная полицияи
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 