Верховная Рада проголосовала за возвращение военным надбавки в 30 000 гривен. Соответствующую поправку в законопроект №8312 депутаты приняли на заседании в понедельник, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сам законопроект касается правового регулирования вопросов, связанных с управлением военным имуществом. Но перед вторым чтением ряд депутатов предложили поправку относительно дополнительного вознаграждения для военнослужащих, полицейских и сотрудников ГСЧС.

Читайте также Военным в тылу уменьшили выплаты для экономии миллиардов. Почему это важно для бюджета

Она предусматривает, что на период действия военного положения они должны получать 30 000 грн надбавки, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Если они непосредственно участвуют в боевых действиях, то размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн.

Профильный комитет эту поправку отклонил, но депутаты все равно проголосовали за нее (254 голоса "за") при рассмотрении законопроекта в зале заседаний.

Эта поправка ограничивает зарплаты в бюджетном секторе десятью размерами минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года, то есть 67 000 грн.





"[Правка] возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий", – написал он в Telegram.



Железняк, являющийся одним из руководителей комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул: одного голосования для возвращения надбавок недостаточно.



"Скорее всего, нужно менять бюджет. Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", – написал он.



По словам нардепа Ярослава Железняка , в Раде рассматривают это как компенсатор для возвращения надбавок военным."[Правка] возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий", – написал он в Telegram.Железняк, являющийся одним из руководителей комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул:"Скорее всего, нужно менять бюджет. Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", – написал он.

Кроме того, законопроект еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

30 000 грн надбавки, действовавшей с начала полномасштабного вторжения, забрали у военных и работников МВД, не находящихся в зоне боевых действий, с 1 февраля 2023 года.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.