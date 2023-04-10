Рада вернула военным доплаты в 30 000 гривен. Что здесь не так, и почему это важно

Похоже, решение парламента о возобновлении доплат военным стало сюрпризом для самой властной команды. Где теперь искать деньги?

Что произошло

В понедельник, 10 апреля, Верховная Рада 254 голосами одобрила в целом законопроект №8312, которым, в частности, предусмотрено возобновление выплат военным обязательных ежемесячных надбавок в сумме 30 тыс. грн.

Сам законопроект касается правового регулирования вопросов, связанных с управлением военным имуществом. Но перед вторым чтением ряд депутатов предложили поправку относительно дополнительного вознаграждения для военнослужащих, полицейских и сотрудников ГСЧС.

Поправка предусматривает, что на период действия военного положения указанные категории лиц должны получать 30 000 грн ежемесячной надбавки, независимо от возложенных на них задач или районов несения службы.

Если они непосредственно участвуют в боевых действиях, то размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в месяц.

Указанная поправка ограничивает зарплаты в бюджетном секторе десятью размерами минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года, то есть 67 000 грн.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в парламенте рассматривают это как компенсатор для возвращения надбавок военным.

"[Правка] возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий", – написал он в Telegram.

Железняк, являющийся одним из руководителей комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул: одного голосования для возвращения надбавок недостаточно.

"Скорее всего, нужно менять бюджет. Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", – написал он.

Кроме того, законопроект еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Почему это важно

В связи с принятием упомянутого законопроекта возникает ряд важных вопросов.

Во-первых, о какой дополнительной сумме расходов из государственного бюджета идет речь?

Во-вторых, какие источники финансирования дополнительных расходов предусмотрены (если они все-таки предусмотрены)?

Соответственно, будет ли пересматриваться государственный бюджет на текущий год?

Отдельный вопрос – как упомянутое в законопроекте сокращение зарплат руководителям госпредприятий и госслужащим повлияет на оценки этой инициативы зарубежными партнерами Украины, в частности, в контексте внедрения корпоративной реформы?

И, наконец, хочется понять, согласовывали ли депутатскую инициативу по возвращению дополнительных выплат силовикам бюджетный комитет парламента и Министерство финансов?

Так вот, как сообщил LIGA.net собеседник в профильном комитете парламента, само утверждение правки о возобновлении доплат произошло случайно: "Плохо проработали с залом, не проговорили с депутатами, что не надо поддерживать".

Ни бюджетный комитет парламента, ни Министерство финансов указанную поправку не согласовывали.

Теперь же, учитывая чувствительность темы военных выплат, Президенту будет очень нелегко ветировать принятый закон. И, скорее всего, он его не ветирует. А это означает, что Минфину и Верховной Раде придется искать источники обеспечения дополнительных расходов.

А сумма будущих расходов немаленькая. Как сообщил LIGA.net собеседник в руководстве парламентской фракции "Слуга народа", речь идет о сумме около 120 млрд гривен до конца текущего года.

Где искать такие деньги? Сами депутаты, похоже, этого не понимают. Во фракции "Слуга народа" говорят о двух возможных вариантах: либо увеличении налогов, либо "печати денег".

Но, отмечают опрошенные LIGA.net эксперты, речь пока о "печати денег" не может даже теоретически рассматриваться, поскольку Украина буквально на днях получила от Международного валютного фонда "добро" на новую четырехлетнюю программу финансирования на $15,6 млрд. Кроме непосредственно денег Украина также получит отсрочку на выплату своих долгов перед внешними кредиторами до 2027 года. Так вот, программа МВФ категорически запрещает эмиссию гривны. И вряд ли Украина рискнет будущим сотрудничеством с МВФ.

Вместо "печати денег" Украина может воспользоваться, опять же, финансовой помощью зарубежных партнеров. Но поскольку деньги нам дают исключительно на НЕвоенные расходы, получить необходимую сумму Украина могла бы с помощью инструмента так называемых специальных заимствований, в частности, в рамках программ военно-технической поддержки, говорит экономический эксперт Олег Пендзин.

Эксперт уверен, что механизм финансирования за счет внешней помощи, скорее всего, будет найден, поскольку "даже МВФ изменил свои внутренние документы ради того, чтобы профинансировать страну в состоянии войны".

Кроме того, напоминает он, недавно Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2023, увеличив расходную часть более чем на полтриллиона гривен. Все эти деньги пойдут "на войну". И не исключено, что в рамках этой суммы могут быть по крайней мере частично профинансированы доплаты военным.

Оптимистично перспективы нахождения дополнительных средств для доплат военным оценивает заместитель директора Института стратегических исследований Ярослав Жалило. По его мнению, этому, возможно, будет способствовать тот факт, что за первый квартал текущего года ни в одном месяце еще не был выполнен план бюджетных расходов. Таким образом дефицит государственных финансов остается меньше планового. И это может стать одним из источников финансирования дополнительных расходов по доплате защитникам Украины.

Также надеется эксперт на возможность перевыполнения плана по доходам государственного бюджета в ближайшие месяцы.

Интересен нюанс закона о возможном источнике дополнительных доходов бюджета за счет уменьшения зарплат руководителям предприятий государственного сектора экономики.

Сколько на этом можно сэкономить?

По подсчетам замдиректора Центра экономической стратегии Марии Репко, если, например, взять 100 крупнейших государственных предприятий Украины; представить, что на каждом из них работают условно по 10 руководителей высшего звена с зарплатой, например, в 500 тыс. грн в месяц, то сэкономить на их зарплатах можно: 100 х 10 х 500 000 = 500 млн грн в месяц. Это 6 млрд грн в год.

Представим, что на каждом из этих предприятий работают по 20 управленцев с зарплатой в 1 млн грн в месяц. Но и в этом случае у нас будет годовая экономия около 24 млрд грн.

А нужно найти 120 млрд. Так что рассматривать экономию на зарплатах топ-чиновников как основной источник финансирования дополнительных расходов бюджета, пожалуй, не стоит. Как ни стоит предпринимать и очередную попытку (пусть даже неосознанную) сорвать реализацию корпоративной реформы, к которой Украину всячески стимулируют наши зарубежные партнеры. Которые, кстати, дают нам деньги на другие важные реформы и, собственно, выживание в войне.

Но, говорят опрошенные LIGA.net эксперты, есть надежда, что во время войны международные друзья Украины в который раз пойдут нам навстречу и закроют глаза на нарушения обязательств в рамках договоренностей мирных времен. Потому что не ко времени.

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