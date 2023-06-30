Зеленський підписав новий закон про доплати та відпустки військовим

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 червня, підписав новий закон про доплати військовим під час воєнного стану, який скасовує попереднє рішення парламенту про повернення виплат 30 000 грн. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Закон передбачає, що щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань виплачуватиметься у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто як зараз).

Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження командирів, перші два місяці виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою у повному обсязі. Після цього їм виплачуватимуть оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та додаткову винагороду у розмірі 20 100 грн у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Також передбачається щомісячна винагорода в розмірі 100 000 грн для тяжкопоранених на лікуванні, полонених та зниклих безвісти.

Іншим категоріям військових передбачені такі виплати:

→ додаткова винагорода в розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;

→ щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів;

→ інструкторам – від 15 000 до 30 000 грн.

Під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів, а також додатково 10 днів оплачуваної відпустки за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Закон також гарантує, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили службу, мають обов'язково пройти курс базового військового вишколу та підготовку за військово-обліковою спеціальністю тривалістю не менше одного місяця.

Ще одна норма закону дозволяє строковикам, які під час воєнного стану відслужили не менше шести місяців, за бажанням мобілізуватися.

Повний текст ухваленого закону – тут.