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МВФ впервые прокомментировал решение Рады о 30 000 грн для военных: создает риски

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 13:14
МВФ впервые прокомментировал решение Рады о 30 000 грн для военных: создает риски - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Международный валютный фонд считает, что решение Верховной Рады о возврате доплат в размере 30 000 грн для военных в тылу грозит Украине значительным увеличением бюджетного дефицита. Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в интервью Интерфаксу-Украина.

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Для выплат нужно найти эквивалент в $4 млрд.

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", – сказал он.

Представитель МВФ предполагает, что займы для финансирования доплат могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Степанян сказал также, что потребности в финансировании бюджета во время войны большие и нестабильные, но МВФ пытается помочь Украине сделать их более предсказуемыми.

"В этом контексте власти обязались возобновить и усилить действие статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов", – сказал он.

Читайте также: Рада вернула военным доплаты в 30 000 гривен. Что здесь не так и почему это важно

Андрій Водяний
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войнаМВФзарплатаВаграм Степанян
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