Бюджетникам на прифронтових територіях підвищили зарплати. Є рішення Кабміну

Кабінет міністрів встановив надбавки до посадового окладу працівникам бюджетних установ на територіях активних та можливих бойових дій. Постанову ухвалили на засіданні уряду 25 серпня, повідомило Міністерство реінтеграції.

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"Підвищено зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. А також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії", – сказано в повідомленні.

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Документом передбачається на період дії воєнного стану установити щомісячну надбавку за роботу:

→ працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій – 100% посадового окладу,

→ на територіях можливих бойових дій – 50% посадового окладу.