Бюджетникам на прифронтових територіях підвищили зарплати. Є рішення Кабміну
Кабінет міністрів встановив надбавки до посадового окладу працівникам бюджетних установ на територіях активних та можливих бойових дій. Постанову ухвалили на засіданні уряду 25 серпня, повідомило Міністерство реінтеграції.
"Підвищено зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. А також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії", – сказано в повідомленні.
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Документом передбачається на період дії воєнного стану установити щомісячну надбавку за роботу:
→ працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій – 100% посадового окладу,
→ на територіях можливих бойових дій – 50% посадового окладу.
Крім того, соціальним працівникам комунального сектора на територіях, включених до переліку Мінреінтеграції, встановлюється надбавка за фактично відпрацьований час у розмірі 100% посадового окладу.
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