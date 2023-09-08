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Разбор | Какая зарплата будет в 2024 году: предложения Минфина, прогнозы Нацбанка

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Какая зарплата будет в 2024 году: предложения Минфина, прогнозы Нацбанка - Фото
Кабмин повышает минимальную зарплату (Фото: Depositphotos)
08.09.2023, 08:00

Минфин озвучил прогнозы по минимальной зарплате в 2024 году. Насколько вырастут реальные доходы?

В проекте Государственного бюджета на следующий год запланировано двухэтапное повышение размера минимальной заработной платы, размер которой в этом году "заморозили" в результате войны. Теперь "минималку" хотят увеличить с 1 января 2024 года до 7100 грн (2023 – 6700 грн), а с 1 июля – до 8000 грн в месяц.

Также прогнозный должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки (применяют для определения уровня зарплат на предприятиях. – LIGA.net.) – с 01 января 2024 года хотят установить в размере 3195 грн (сейчас 2893 грн).

Эти показатели важны для расчетов и планирования государственного бюджета на следующий год.

Но что при этом будет с реальными доходами украинцев?

Что такое "минималка" и какая она сейчас?

Минимальная заработная плата – это гарантированный государством минимальный размер оплаты труда за выполненную работником месячную (почасовую) норму труда. (ч. 1 ст. 95 КЗоТ, ч. 1 ст. 3 Закона Украины "Об оплате труда" от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР).

С 1 января 2023 года она в Украине установлена на уровне:

  • месячная – 6700 грн,
  • почасовая – 40,46 грн.

К ней "привязаны" определенные виды налогов.

В частности, с "минималки" еще нужно уплатить налоги (на доходы физических лиц – НДФЛ и военный сбор – ВС). То есть "чистыми" выплаты меньше – "на руки" это будет 5393,5 гривень. Из суммы минимальной зарплаты вычитаем 18% НДФЛ – 1206 грн и 1,5% ВС – 100,5 грн.

При этом еще 1474 грн в бюджет должен уплатить работодатель или ФЛП в виде 22% Единого социального взноса (ЕСВ).

Поэтому рост гарантированных государством минимумов автоматически позволяет увеличить размер поступлений в госбюджет.

В конце мая 2022 года Минэкономики предложило повысить минимальную зарплату с 2024 года на 14,2% – до 7651 грн. А размер должностного оклада работника I тарифного разряда по Единой тарифной сетке (ЕТС) – до 3443 грн.

Минфин же, в своих расчетах на 2024 год, оказался пессимистичнее по этому показателю, чем его коллеги, представляющие экономический блок правительства.

Однако для населения в вопросах "минималки" более важно ее соотношение с прожиточным минимумом.

Де-юре размер минимальной заработной платы в Украине не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Но на практике в последние годы это правило не соблюдается. По определенным расчетам, в течение 2023 года размер "минималки" покрывал только 74,8% прожиточного минимума.

Какой будет номинальная и реальная зарплата?

Конечно, не все получают "минималку". Есть зарплаты повыше. Поэтому, в НБУ, например, в своих прогнозах и исследованиях рассчитывают размер средней номинальной зарплаты (т.е. фактической заработной платы, которую получают на руки работники), а также реальной оплаты труда (номинальная заработная плата минус инфляция).

Так, в 2023 году, по оценкам Нацбанка (по состоянию на июль), средняя номинальная зарплата в Украине должна была вырасти на 19,6%, а реальная же (с учетом инфляции) – на 3,9%.

При этом, как признают специалисты НБУ, по состоянию на сентябрь этого года ситуация на рынке труда неоднозначна. С одной стороны, количество вакансий в дальнейшем росло. С другой – диспропорции на рынке продолжили усиливаться, в частности из-за нехватки квалифицированных работников.

Кроме того, ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной. Не все бизнесы готовы увеличивать зарплату. А происходящие повышения в большинстве своем едва перекрывают инфляцию.

Так, согласно опросу ИЭИ, который приводит НБУ, в I полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату. Только треть предприятий смогла повысить зарплату работникам с начала 2023 года, в среднем на 12%. Поднявшие зарплату (34% опрошенных) в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении. При этом только 14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% – не определились.

В 2024 году, по прогнозу Нацбанка, номинальная зарплата должна увеличиться на 16,1%, реальная – на 5,2%.

Какая зарплата будет в 2024 году: предложения Минфина, прогнозы Нацбанка
Александр Децик
редактор отдела "Финансы"
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