Яка зарплата буде у 2024 році: пропозиції Мінфіну, прогнози Нацбанку

В проєкті Державного бюджету на наступний рік заплановано двоетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати, розмір якої цьогоріч "заморозили" через війну. Тепер "мінімалку" хочуть збільшити з 1 січня 2024 року до 7100 грн (2023 року – 6700 грн), а з 1 липня – до 8000 грн на місяць.

Також прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (застосовують для визначення рівня зарплат на підприємствах. – LIGA.net) – з 01 січня 2024 року хочуть встановити у розмірі 3195 грн (зараз 2893 грн).

Ці показники є важливими для обрахунків і планування державного бюджету на наступний рік.

Та що водночас буде із реальними доходами українців?

Що таке "мінімалка" і яка вона зараз?

Мінімальна заробітна плата – це гарантований державою найменший розмір оплати праці за виконану працівником місячну (погодинну) норму праці. (ч. 1 ст. 95 КЗпП, ч. 1 ст. 3 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108 / 95-ВР).

З 1 січня 2023 року вона в Україні встановлена на рівні:

місячна – 6700 грн,

погодинна – 40,46 грн.

До неї "прив'язані" певні види податків.

Зокрема з "мінімалки" ще потрібно сплатити податки (на доходи фізичних осіб – ПДФО та військовий збір – ВЗ). Тобто "чистими" виплати менші – "на руки" це буде 5393,5 гривень. Від суми мінімальної зарплати віднімаємо 18% ПДФО – 1206 грн та 1,5% ВЗ – 100,5 грн.

Водночас ще 1474 грн до бюджету має сплатити роботодавець або ФОП у вигляді 22% Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Тому зростання гарантованих державою мінімумів автоматично дозволяє збільшити розмір надходжень до держбюджету.

Наприкінці травня 2022 року Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату з 2024 року на 14,2% – до 7 651 грн. А розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) – до 3443 грн.

Мінфін же, у своїх розрахунках на 2024 рік, виявився більш песимістичним щодо цього показника, ніж його колеги, що представляють економічний блок уряду.

Однак для населення в питаннях "мінімалки" більш важливим є її співвідношення з прожитковим мінімумом.

Де-юре розмір мінімальної заробітної плати в Україні не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Та на практиці останніми роками цього правила не дотримуються. За певними обрахунками, впродовж 2023 року розмір "мінімалки" покривав тільки 74,8% від прожиткового мінімуму.

Якою буде номінальна та реальна зарплата?

Звичайно, не всі отримують "мінімалку". Є зарплати вище. Тому, в НБУ, наприклад, у своїх прогнозах та дослідженнях обраховують розмір середньої номінальної зарплати (тобто фактичної заробітної плати, яку отримують на руки працівники), а також реальної оплати праці (номінальна заробітна плата мінус інфляція).

Так, у 2023 році, за оцінками Нацбанку (станом на липень), середня номінальна зарплата в Україні мала б зрости на 19,6%, а реальна ж (з урахуванням інфляції) – на 3,9%.

Водночас, як визнають фахівці НБУ, станом на вересень цього року ситуація на ринку праці є неоднозначною. З одного боку, кількість вакансій надалі зростала. З іншого – диспропорції на ринку продовжили посилюватися, зокрема через нестачу кваліфікованих працівників.

Крім того, ситуація з доходами від оплати праці залишається складною. Не всі бізнеси готові збільшувати зарплати. А ті підвищення, що відбуваються, здебільшого ледве перекривають інфляцію.

Так, згідно з опитуванням ІЕД, які наводить НБУ, в І півріччі 2023 року більшість підприємств (59%) не змінювали зарплату. Лише третина підприємств змогла підвищити зарплату працівникам від початку 2023 року, у середньому на 12%. Ті, хто підвищив зарплату (34% опитаних), в середньому збільшили її на 12% з початку року в номінальному вимірі. Водночас лише 14% опитаних підприємств планують підвищувати зарплату до кінця 2023 року, 40% не планують підвищення, а 46% – не визначились.

У 2024 році, за прогнозом Нацбанку, номінальна зарплата має збільшитись на 16,1%, реальна – на 5,2%.

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