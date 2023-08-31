"Должны ускориться". Реформу оплаты труда госслужащих хотят ввести с 1 января

Реформу оплаты труда госслужащих в Украине хотят ввести с 1 января 2024 года. Кабинет министров готовит государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года", – написал Шмыгаль в Telegram.

Введение единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и основные шаги, необходимые для завершения реформы, обсудили 31 августа на совещании с чиновниками и парламентариями.

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По словам главы Кабмина, новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий.

Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций и справедливый подход к установлению зарплат государственных служащих, добавил Шмыгаль.

По данным Минфина, на 1 июля 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работают 173 100 человек. За первое полугодие 2023 года фактическая численность чиновников сократилась на 2700 человек.

25 августа Кабинет министров повысил зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий. В период действия военного положения им установили надбавку в размере 50-100% должностного оклада.