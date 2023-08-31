"Маємо прискоритись". Реформу оплати праці держслужбовців хочуть впровадити з 1 січня

Реформу оплати праці держслужбовців в Україні хочуть впровадити з 1 січня 2024 року. Кабінет міністрів готує державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, щоб нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року", – написав Шмигаль у Telegram.

Запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи, обговорили 31 серпня на нараді з урядовцями й парламентарями.

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За словами голови Кабміну, нова система посилить роль посадового окладу та допоможе усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій.

Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій та справедливий підхід до встановлення заробітних плат державних службовців, додав Шмигаль.

За даними Мінфіну, на 1 липня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працюють 173 100 осіб. За перше півріччя 2023 року фактична чисельність чиновників скоротилася на 2700 осіб.

25 серпня Кабінет міністрів підвищив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. На період дії воєнного стану їм установили надбавку в розмірі 50-100% посадового окладу.