Reuters: адміністрація Трампа достроково розформувала DOGE

Адміністрація президента США достроково припинила роботу Департаменту ефективності уряду, який мав функціонувати до середини 2026 року

Фото: EPA / Samuel Corum

Департамент ефективності уряду (DOGE) президента США Дональда Трампа офіційно припинив існування за вісім місяців до закінчення терміну його мандату. Про це повідомляє Reuters.

"Цього не існує. Це більше не централізована організація", – заявив агентству Reuters директор Офісу з управління персоналом Скотт Купор на початку листопада, коментуючи статус DOGE.

Департамент створили в січні 2025 року з метою скорочення державного апарату. Організація намагалася швидко скоротити федеральні агентства, зменшити їхні бюджети та переорієнтувати роботу на пріоритети президента Трампа.

Частина співробітників DOGE перейшла до Національної дизайн-студії. Її очолює Джо Геббіа, співзасновник Airbnb, який раніше входив до команди Ілона Маска в DOGE. Завдання нової структури – покращити урядові вебсайти.

Зникнення департаменту контрастує з гучною рекламною кампанією, яка супроводжувала його створення. Трамп, його радники та члени кабінету активно писали про DOGE в соціальних мережах. Ілон Маск регулярно рекламував роботу департаменту на своїй платформі X.

Адміністрація Трампа офіційно не оголошувала про закриття DOGE навіть після публічної сварки Маска з президентом у травні. Після цього конфлікту Маск покинув Вашингтон.

Водночас Трамп та його команда публічно сигналізували про закриття департаменту протягом літа. Це відбулося попри те, що президент підписав виконавчий указ на початку свого терміну, згідно з яким DOGE мав діяти до липня 2026 року.