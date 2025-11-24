Reuters: администрация Трампа досрочно расформировала DOGE

Фото: EPA / Samuel Corum

Департамент эффективности правительства (DOGE) президента США Дональда Трампа официально прекратил существование за восемь месяцев до истечения срока его полномочий. Об этом сообщает Reuters.

"Этого не существует. Это больше не централизованная организация", – заявил агентству Reuters в начале ноября директор по управлению персоналом Скотт Купор, комментируя статус DOGE.

Департамент был создан в январе 2025 года с целью сокращения государственного аппарата. Организация стремилась быстро сократить федеральные агентства, уменьшить их бюджеты и переориентировать работу на приоритеты президента Трампа.

Часть сотрудников DOGE перешла в Национальную дизайн-студию. Ее возглавляет Джо Геббиа, соучредитель Airbnb, который ранее входил в команду Илона Маска в DOGE. Задача новой структуры – улучшить правительственные веб-сайты.

Исчезновение департамента контрастирует с громкой рекламной кампанией, сопровождавшей его создание. Трамп, его советники и члены кабинета активно писали о DOGE в социальных сетях. Илон Маск регулярно рекламировал работу департамента на своей платформе X.

Администрация Трампа официально не объявляла о закрытии DOGE даже после публичной ссоры Маска с президентом в мае. После этого конфликта Маск покинул Вашингтон.

В то же время Трамп и его команда публично сигнализировали о закрытии департамента в течение лета. Это произошло несмотря на то, что президент подписал исполнительный указ в начале своего срока, согласно которому DOGE должен был действовать до июля 2026 года.