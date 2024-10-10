Рада ухвалила закон про підвищення податків, але без ключової правки

Рада ухвалила закон про підвищення податків, але без ключової правкидоповнено
Верховна Рада у четвер, 10 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11416-д. "За" проголосували 247 депутатів.
Основне положення законопроєкту – підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас депутати під час розгляду поправок у залі відмовилися підвищити військовий збір для військовослужбовців, для них зберігається ставка 1,5%.
Запроваджується військовий збір для фізичних осіб-підприємців.
При цьому депутати відхили підтриману профільним комітетом поправку про те, хто є платником підвищеного військового збору і що саме є об'єктом оподаткування. Відповідно, залишилася в силі редакція, ухвалена в першому читанні: 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп.
"Ця правка — це половина закону, вона фізично викладена на десяти сторінках", – прокоментував рішення парламенту перший заступник голови комітету Ярослав Железняк. Він прогнозує, що через це закон доведеться переголосувати.
Закон також передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% (замість 25%) і підвищення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) до 25% із 2025 року.
ДОПОВНЕНО о 11:58. Голова податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram-каналі пояснив, які саме зміни були у відхиленій поправці:
→ пільги для ФОП щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або у відпустці;
→ пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій;
→ відстрочка щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату військового збору за жовтень;
→ незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року (важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів);
→ скасування обов’язку сплати військового збору, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом;
→ можливість зарахування військового збору при обрахунку мінімального податкового зобов'язання для платників єдиного податку, для яких запроваджується військовий збір;
→ алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат у зв’язку з переходом до нової ставки всередині поточного місяця;
→ звільнення від сплати військового збору електронних резидентів (е-резидентів).
Железняк окремо уточнив, що підвищення військового збору тепер буде рахуватися з моменту набрання законом чинності, а не з 1 жовтня (крім ФОП-спрощенців, для яких залишається дата 1 жовтня).
- Законопроєкт №11416-д про підвищення податків пройшов перше читання 17 вересня, він передбачає збільшення доходів бюджету на 58 млрд грн цього року та на 137 млрд – наступного.
- У вересні Міжнародний валютний фонд повідомив, що підтримує підвищення податків в Україні.