Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання: що змінилося

До другого читання видатки бюджету збільшено на 50 млрд грн

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання у Верховній Раді, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Попри внесення певних змін, ключовий пріоритет залишився незмінним – оборона, обороноздатність та безпека України", – зазначив керівник уряду.

На ці потреби, за його словами, Кабмін пропонує виділити 2 трлн 225 млрд грн.

"Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", – наголосив Шмигаль.

Серед пріоритетів бюджету залишаються соціальна сфера, освіта та медицина, додав він.

До другого читання збільшили видатки бюджету на 50 млрд грн. З них додаткові:

→ 24 млрд грн пропонується виділити на освіту. З цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері;

→ 6,3 млрд грн направити на медицину;

→ 5 млрд грн – на підтримку ветеранів.

"Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяємо 12,6 млрд грн", – повідомив прем'єр-міністр.

Також уряд передбачив подальшу роботу програми "єВідновлення" та її фінансування у повному обсязі.

Видатки загального фонду державного бюджету до другого читання становлять 3,71 трлн грн, уточнили у Міністерстві фінансів.

"Затвердження урядом проєкту бюджету у другому читанні – це чіткий сигнал, що Україна залишається на шляху фінансової стабільності навіть у складних умовах війни. Ми зосередилися на пріоритетах: забезпеченні оборони, соціальній підтримці населення та створенні можливостей для відновлення економіки", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Доходи, які раніше спрямовувалися до спеціального фонду у розмірі 43,2 млрд грн на фінансування Державного дорожнього фонду, тепер повністю перенесені до загального фонду бюджету.

Додатково 1 млрд грн виділено на розвиток озброєння та військової техніки для Міністерства оборони та ГУР МО. Водночас скорочено фінансування Генеральної прокуратури на 1,2 млрд грн.

На підтримку оборонно-промислового комплексу передбачено 500 млн грн для здешевлення кредитів підприємствам.

Окремо передбачено 150 млн грн для підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну через діяльність Агенції єдності українців при Мінекономіки.

Видатки Мінсоцполітики збільшено на понад 1,4 млрд грн.

Для розвитку аграрного сектору передбачено додаткові 1 млрд грн на підтримку тваринництва та перероблювання сільгосппродукції.

Міністерству інфраструктури передбачено 1 млрд грн на реалізацію інвестиційних проєктів через Державний фонд регіонального розвитку.

На відновлювальні роботи у Харкові виділено 1 млрд грн.

Для надання компенсацій за знищене житло передбачено 3 млрд грн, а за пошкоджене майно – 1 млрд грн.

Верховна Рада 31 жовтня ухвалила проєкт державного бюджету на 2025 рік у першому читанні. Він передбачав доходи 2,34 трлн грн і видатки 3,94 трлн грн.

Згідно з регламентом, розгляд у другому читанні проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада, а остаточне ухвалення – не пізніше 1 грудня.