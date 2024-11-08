Кабмин одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению: что изменилось

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению в Верховной Раде, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Несмотря на внесение определенных изменений, ключевой приоритет остался неизменным – оборона, обороноспособность и безопасность Украины", – отметил руководитель правительства.

На эти нужды, по его словам, Кабмин предлагает выделить 2 трлн 225 млрд грн.

"Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники", – подчеркнул Шмыгаль.

В числе приоритетов бюджета остаются социальная сфера, образование и медицина, добавил он.

Ко второму чтению увеличили расходы бюджета на 50 млрд грн. Из них дополнительные:

→ 24 млрд грн предлагается выделить на образование. Из этих средств: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере;

→ 6,3 млрд грн направить на медицину;

→ 5 млрд грн – на поддержку ветеранов.

"Дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделяем 12,6 млрд грн", – сообщил премьер-министр.

Также правительство предусмотрело дальнейшую работу программы "єВідновлення" и ее финансирование в полном объеме.

Расходы общего фонда государственного бюджета ко второму чтению составляют 3,71 трлн грн, уточнили в Министерстве финансов.

"Утверждение правительством проекта бюджета во втором чтении – это четкий сигнал, что Украина остается на пути финансовой стабильности даже в сложных условиях войны. Мы сосредоточились на приоритетах: обеспечении обороны, социальной поддержке населения и создании возможностей для восстановления экономики", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Доходы, которые ранее направлялись в специальный фонд в размере 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета.

Дополнительно 1 млрд грн выделено на развитие вооружения и военной техники для Министерства обороны и ГУР МО. При этом сокращено финансирование Генеральной прокуратуры на 1,2 млрд грн.

На поддержку оборонно-промышленного комплекса предусмотрено 500 млн грн для удешевления кредитов предприятиям.

Отдельно предусмотрено 150 млн грн для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину через деятельность Агентства единства украинцев при Минэкономики.

Расходы Минсоцполитики увеличены более чем на 1,4 млрд грн.

Для развития аграрного сектора предусмотрено дополнительные 1 млрд грн на поддержку животноводства и переработку сельхозпродукции.

Министерству инфраструктуры предусмотрено 1 млрд грн на реализацию инвестиционных проектов через Государственный фонд регионального развития.

На восстановительные работы в Харькове выделено 1 млрд грн.

Для предоставления компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд грн, а за поврежденное имущество – 1 млрд грн.

Верховная Рада 31 октября приняла проект государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. Он предусматривал доходы 2,34 трлн грн и расходы 3,94 трлн грн.

Согласно регламенту, рассмотрение во втором чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на следующий год завершается не позднее 20 ноября, а окончательное принятие – не позднее 1 декабря.