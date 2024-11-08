Шмыгаль анонсировал доплаты учителям в 2025-м: о каких суммах идет речь
Кабинет министров в пятницу, 8 ноября, принял решение о доплатах учителям. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства сказал, что с 1 января 2025 года будет введена ежемесячная "учительская доплата" в размере 1000 грн "на руки".
С 1 сентября выплаты увеличат до 2000 грн "на руки" каждому учителю.
"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня обучает и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", – пояснил Шмыгаль.
Кабинет министров думает, как не допустить уменьшения зарплат учителей после повышения военного сбора с 1,5% до 5%, говорил ранее профильный вице-премьер Михаил Федоров.
Он признал, что снижение выплат учителям на 3,5% – это проблемный вопрос с учетом невысокого размера их зарплаты. Поэтому правительство попытается что-либо придумать в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год.
- Верховная Рада 10 октября утвердила в целом законопроект о повышении налогов №11416-д, повышающий военный сбор с 1,5% до 5% и закрепляющий налог на прибыль банков на уровне 50%. 15 октября документ был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Пока глава государства его не подписал.