Шмыгаль анонсировал доплаты учителям в 2025-м: о каких суммах идет речь

Кабмин придумал, как не допустить понижения зарплат учителей

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Кабинет министров в пятницу, 8 ноября, принял решение о доплатах учителям. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства сказал, что с 1 января 2025 года будет введена ежемесячная "учительская доплата" в размере 1000 грн "на руки".

С 1 сентября выплаты увеличат до 2000 грн "на руки" каждому учителю.

"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня обучает и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", – пояснил Шмыгаль.

Кабинет министров думает, как не допустить уменьшения зарплат учителей после повышения военного сбора с 1,5% до 5%, говорил ранее профильный вице-премьер Михаил Федоров.

Он признал, что снижение выплат учителям на 3,5% – это проблемный вопрос с учетом невысокого размера их зарплаты. Поэтому правительство попытается что-либо придумать в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год.