Кабмин думает, как не допустить снижения зарплат учителей после повышения военного сбора
Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Кабинет министров думает, как не допустить уменьшения зарплат учителей после повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Об этом сказал профильный вице-премьер Михаил Федоров агентству Интерфакс-Украина.

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Федоров признал, что снижение выплат учителям на 3,5% – это проблемный вопрос с учетом невысокого размера их зарплаты. Поэтому правительство попытается что-либо придумать в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год.

"Мы постараемся решить этот вопрос при принятии закона о бюджете на 2025 год", – сказал он.

Одним из возможных инструментов может стать образовательная субвенция.

  • Законопроект №11416-д о повышении налогов прошел первое чтение 17 сентября, он предусматривает увеличение доходов бюджета на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд – в следующем.
  • Основную сумму принесут повышение военного сбора с 1,5% до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
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