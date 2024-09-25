Кабмін думає, як не допустити зниження зарплат учителів після підвищення військового збору

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Кабінет міністрів думає, як не допустити зменшення зарплат учителів після підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Про це сказав профільний віцепрем'єр Михайло Федоров агентству Інтерфакс-Україна.

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Федоров визнав, що зниження виплат учителям на 3,5% – це проблемне питання з урахуванням невисокого розміру їхньої зарплати. Тому уряд спробує щось придумати в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.

"Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік", – сказав він.

Одним із можливих інструментів може стати освітня субвенція.