Верховная Рада 17 сентября поддержала в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий повышение военного сбора до 5% и налогообложение доходов банков до 50%.

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Что означает для бизнеса и банков принятие законопроекта в целом? И как это может отразиться на рядовых украинцах?

Цены на товары и услуги могут вырасти

Одним из основных последствий принятия законопроекта №11416-д эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) видят миграцию части белого бизнеса в тень. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказала заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

Прогнозируется, что с повышением налогов работать "в белую" для определенных предприятий станет экономически невыгодно. И уход в тень будет делаться ими для того, чтобы выжить.

"Я даже не знаю, что сказать. Это кошмар. Это сильно ударит по белому бизнесу. По тем, кто находится на общей системе налогообложения. Кого налоговая видит полностью, вся цепь от начала до конца. Кто честно все платит", – говорит в комментарии LIGA.net председатель правления Укрлегпрома Татьяна Изовит.

Повышение военного сбора она видит как еще одну проблему (хотя и понимает, что в стране война и деньги государству нужны), наложившуюся на те угрозы, которые несет отрасли легкой промышленности соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией. Соглашение ждет ратификации Верховной Радой.

"У нас только по НДФЛ предприятиями легкой промышленности уплачено 2 млрд гривен в прошлом году. Сейчас, если будет ЗСТ с Турцией, то будет удешевление импортной турецкой продукции, которую производим мы. То есть уже будет НДФЛ меньше. А здесь налоги увеличивают. Но для кого? На общей системе налогообложения у нас не более 1000 производителей. Остальные – ФОП. С ними тяжело конкурировать. С другой стороны, хорошо, что мы видим, что упрощенная система налогообложения тоже как-то задета, в принципе. Однако, чтобы можно было как-то функционировать, должна быть единая упрощенная система налогообложения", – говорит Изовит.

Предусмотренные законопроектом изменения условий в Дия Сити также ожидаємо будут иметь свои последствия. Имеется в виду игнорирование утвержденного в 2021 году закона №1667-XI, предусматривавшего в течение 25 лет неизменные условия в специальном правовом режиме Дия Сити. Он являлся одним из главных факторов привлекательности для инвесторов.

Такие действия законодателей, по словам Светланы Михайловской, приведут к плохим последствиям:

потеря выгодных позиций на международном уровне по ИТ-услугам и продуктам, поскольку увеличится себестоимость услуг;

потенциальный выход многих компаний из правового режима Дия Сити. То есть, все усилия для развития режима сведутся к нулю;

инвестиционная релокация в другие юрисдикции с меньшим уровнем рисков, льготным режимом и более высоким уровнем налоговой прогнозируемости.

В целом, по оценкам экспертов отрасли, если налоговые изменения будут введены, это может привести к падению ИТ-отрасли до 30% уже в 2025 году, сокращению количества рабочих мест, увольнениям, уменьшению валютной выручки и налоговых поступлений.

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Несмотря на то, что поддержанное парламентом повышение налогов не затрагивает сферу строительства напрямую, определенное опосредованное влияние в случае принятия на нее оно также окажет.

В комментарии LIGA.net глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов говорит, что с повышением военного сбора увеличатся операционные расходы. Это в свою очередь может привести к росту цен на жилье и другие строительные объекты.

Напомним, военный сбор взимается при покупке недвижимости и обычно делится поровну между покупателем и продавцом. Соответственно, при условии повышения сбора с 1,5% от стоимости "квадратов" до 5%, покупателю придется переплатить за квартиру дополнительные 1,75%, а девелопер эти же 1,75% потеряет из своего дохода.

Есть вероятность того, что, чтобы компенсировать свои потери, многие девелоперы пересмотрят цену квадратного метра в сторону увеличения.

"В целом увеличение налогов усложняет условия для развития строительной отрасли, которая уже страдает от нехватки инвестиций и низкого спроса на недвижимость", – говорит Евгений Фаворов.

В то же время на цене квадратного метра может отразиться не только увеличение военного сбора, но и установление ставки налога на прибыль для финансовых учреждений на уровне 25%. К примеру, если продажа недвижимости происходит через фонд финансирования строительства, к обязательным платежам прилагается вознаграждение управляющего фондом – компании, сопровождающей сделку.

И если из своего вознаграждения вместо текущих 18% управляющий будет вынужден платить 25% налога на прибыль, потерянную разницу ему придется компенсировать – опять-таки, переложив дополнительную финансовую нагрузку на покупателя.

На общем благосостоянии украинцев также может отразиться и предложенное законопроектом повышение сборов с физлиц-предпринимателей (ФОП). Очевидным его следствием является повышение цен на товары и услуги, следовательно, и падение покупательной способности.

Банки могут уйти с рынка

Комментировать открыто будущее повышение налога на прибыль банков до 50% в финансовых учреждениях, куда обратилась LIGA.net с запросом, отказались. Однако на условиях "офрек" топ-менеджер одного из частных банков назвал введение налога на прибыль банков по ставке 50% второй год подряд очередной попыткой властей решить проблему наполнения бюджета за счет наиболее прозрачной отрасли экономики.

По мнению банкира, это отразится на стабильности всего финансового сектора. Не все банки получают пассивный доход на государственных ценных бумагах. Многие кредитуют бизнес и население, зарабатывают на транзакциях и других операциях.

"В прошлом году отрасль, осознавая потребности государства, смирилась с навязанным дискриминационным налогом – ежегодно платить повышенный налог на прибыль в 25%, но повторное изъятие 50% прибыли "задним числом" демотивирует акционеров банков развивать бизнес в Украине и создаст потребность в докапитализации некоторых банков. Поэтому многие негосударственные владельцы банков, вероятно, вместо развития выберут выход с рынка, что приведет к дальнейшей монополизации банковского сектора государством и уничтожению конкуренции. Хотя, возможно, в этом тоже цель", – отметил собеседник LIGA.net.

Топ-менеджер еще одного негосударственного банка в разговоре "офрек" с LIGA.net был лаконичен в подготовке налогового законопроекта ко второму чтению. "В комитете будет война", – сказал он.

Скептически относятся к идее повышения налога на прибыль для банков и в ЕБА. По мнению экспертов Ассоциации, фискальный эффект от такого решения будет непродолжительным и существенно снизит поступления от выплаты дивидендов государственных банков уже в следующем году.

"К тому же введение такого обязательства ретроспективно является тревожным сигналом для всех секторов экономики, подчеркнет рисковость регуляторной среды и снизит желание инвестировать в Украину", – отмечает Светлана Михайловская.

Против увеличения налога на прибыль банков выступает и Нацбанк. В интервью Forbes первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что если Верховная Рада введет повышение налога на прибыль банков до 50%, два государственных банка – Укрэксимбанк и Sense Bank – придется докапитализировать деньгами из бюджета. Потребность в докапитализации НБУ оценили в 3 млрд грн.

В этом году Нацбанк перешел на новые требования к структуре капитала банков, которые на 100% отвечают европейским подходам.

"Мы предполагали, что банки используют прибыль для органического выполнения этих требований", – отметила Рожкова.

Глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 19 сентября негативными последствиями повышения налога на доходы банков, кроме вероятной потребности в докапитализации некоторых банков, назвал невозможность дальнейшего роста кредитования банками и наращивания покупки гособлигаций.

Выписанные в налоговом законопроекте пункты по банкам Пышный определил как "дискриминационный подход к банкам" и "демонстрацию нестабильности украинского законодательства".

В свою очередь финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что к повышению налога на прибыль банки готовы.

"НБУ дал заработать на процентах, дал сформировать резервы (в предыдущие годы). А если говорить о срочности и критичности для бюджета – это выход. Плохо, что "задним числом", плохо, что обещали больше не поднимать, но, мне кажется, – это логично", – отметил Шевчишин в комментарии LIGA.net.

Согласно ожиданиям Кабмина, вступление в силу законопроекта №11416-д с 1 октября принесет в госбюджет ориентировочно 57-58 млрд грн. Из них 27-28 млрд грн – налог на прибыль банков.

В НБУ реальными поступлениями в бюджет от банков называют 10 млрд грн в 2024 году и 9 млрд грн в 2025-м.