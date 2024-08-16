В начале августа парламент Турции ратифицировал Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, переговорный процесс по которому длился 12 лет.

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Последним шагом для старта действия Соглашения должна стать его ратификация депутатами Верховной Рады Украины.

Уже через 2 месяца после получения подтверждения о завершении внутригосударственных процедур Соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией вступит в силу.

"После ратификации соглашения, все прибрежные страны Черного моря, за исключением России, будут объединены в единое экономическое пространство", – заявила первый вице-премьер – министерша экономики Украины Юлия Свириденко по случаю решения турецкого парламента.

Возвращение в 2021 год

Пока в работе украинского парламента перерыв. В зале заседаний депутаты должны собраться только 21 августа. Говорить по самому Соглашению с LIGA.net украинские парламентарии (по крайней мере, те, с которыми удалось выйти на связь) пока не готовы. Ссылаются на то, что либо в разъездах, либо еще не разобрались в теме, либо смогут что-нибудь сказать после консультаций с бизнесом.

Сам бизнес тем временем к таким консультациям уже активно готовится. Более тщательно это делают представители отрасли легкой промышленности.