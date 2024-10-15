Закон о повышении налогов передали на подпись Зеленскому: когда они начнут работать

Принятый в целом налоговый законопроект 11416-д передали из Верховной Рады в Офис президента для подписи

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Закон о повышении налогов во вторник, 15 октября, был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Закон состоит из двух основных частей: повышения военного сбора и повышения налога на прибыль банков.

Военный сбор для наемных работников составит 5% (вместо нынешних 1,5%), при этом для военнослужащих его не повышали.

Если предприятие уже выплатило аванс по зарплате и заплатило военный сбор по старой ставке, то вторую часть зарплаты уже будут облагать налогом по новой, рассказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев в интервью Экономической правде.

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Также плательщиками военного сбора станут ФОП: первая, вторая, четвертая группа – 800 гривен в месяц, третья группа – плюс 1% с дохода.

"У ФОП квартальная отчетность. За четвертый квартал они подадут ее в начале следующего года и уже тогда будут платить новый налог", – сказал Гетманцев.

Второй крупный блок – это налог на сверхприбыль банков по ставке 50% за 2024 год.

"2024-й год для банковской системы Украины является самым прибыльным за всю ее историю. Почему? Они запустили инновационный продукт? Увеличили кредитование экономики? Нет, они покупают депозитные сертификаты Национального банка, которыми НБУ абсорбирует излишнюю гривневую массу из обращения, удерживая курс гривни. Если объем процентных доходов в доходах банков составляет более 50%, и государство дает банкам зарабатывать, то наверняка есть логика в том, что государство часть из этих доходов заберет, чтобы защищать эти же банки от агрессора", – сказал Гетманцев.

Кроме того, в законе предусмотрен авансовый взнос для АЗС, повышение ставок налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений с 2025 года.

Налоговые изменения начнут работать с момента вступления закона в силу (для ФОП – с 1 октября).