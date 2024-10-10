Минфин посчитал, сколько получит бюджет без повышения военного сбора для военных

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Министерство финансов посчитало, что повышение налогов, проголосованное в Верховной Раде, позволит получить более 160 млрд грн дополнительных доходов в 2024-2025 годах даже с учетом сохранения ставки военного сбора для военнослужащих.

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При рассмотрении поправок к законопроекту №11416-д в зале депутаты отказались повысить военный сбор для военнослужащих до 5%. Для них сохраняется ставка 1,5%.

По данным Минфина, ресурс в сводный бюджет от изменений в налоговый кодекс в 2024 году составляет 21,6 млрд грн (из которых в госбюджет – 21,5 млрд грн, а в местные – 0,1 млрд грн).

На 2025 год поступления прогнозируют на уровне 141,1 млрд грн (из которых в госбюджет – 133,0 млрд грн, а в местные – 8,1 млрд грн).

Перед первым чтением говорили о повышении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем, но законопроект претерпел значительные изменения в процессе рассмотрения в комитете, а затем в зале.

По подсчетам Минфина, которые получила редакция ЭП, если бы депутаты Верховной Рады не сбили комитетскую правку, бюджет получил бы в 2024 году 29,3 млрд грн, а в 2025 году еще 160,9 млрд грн.

То есть отказ от правки потенциально стоил 27,5 млрд грн за 2024-2025 годы.

Глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев заявил, что налоговый законопроект "является завершенным, несогласованностей нет", еще раз голосовать за него не будут.