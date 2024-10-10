Мінфін порахував, скільки отримає бюджет без підвищення військового збору для військових

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Міністерство фінансів порахувало, що підвищення податків, проголосоване у Верховній Раді, дозволить отримати понад 160 млрд грн додаткових доходів у 2024-2025 роках навіть з урахуванням збереження ставки військового збору для військовослужбовців.

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Під час розгляду поправок до законопроєкту №11416-д у залі депутати відмовилися підвищити військовий збір для військовослужбовців до 5%. Для них зберігається ставка 1,5%.

За даними Мінфіну, ресурс до зведеного бюджету від змін до податкового кодексу у 2024 році становить 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету – 21,5 млрд грн, а до місцевих – 0,1 млрд грн).

На 2025 рік надходження прогнозують на рівні 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету – 133,0 млрд грн, а до місцевих – 8,1 млрд грн).

Перед першим читанням говорили про підвищення податків на 58 млрд грн цього року та 137 млрд наступного, але законопроєкт зазнав значних змін у процесі розгляду в комітеті, а потім у залі.

За підрахунками Мінфіну, які отримала редакція ЕП, якби депутати Верховної Ради не збили комітетську правку, бюджет отримав би у 2024 році 29,3 млрд грн, а у 2025 році ще 160,9 млрд грн.

Тобто відмова від правки потенційно коштувала 27,5 млрд грн за 2024-2025 роки.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що податковий законопроєкт "є завершеним, неузгодженостей нема", переголосовувати його не будуть.