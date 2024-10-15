Закон про підвищення податків передали на підпис Зеленському: коли вони запрацюють

Ухвалений в цілому податковий законопроєкт 11416-д передали з Верховної Ради в Офіс президента для підпису

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Закон про підвищення податків у вівторок, 15 жовтня, передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Закон складається з двох основних частин: підвищення військового збору та підвищення податку на прибуток банків.

Військовий збір для найманих працівників становитиме 5% (замість нинішніх 1,5%), при цьому для військовослужбовців його не підвищували.

Якщо підприємство вже виплатило аванс із зарплати і заплатило військовий збір за старою ставкою, то другу частину зарплати уже будуть оподатковувати за новою, розказав голова податкового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.

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Також платниками військового збору стануть ФОПи: перша, друга, четверта група – 800 грн на місяць, третя група – плюс 1% з доходу.

"У ФОПів квартальна звітність. За четвертий квартал вони подадуть її на початку наступного року і вже тоді будуть платити новий податок", – сказав Гетманцев.

Другий великий блок – це податок на надприбутки банків за ставкою 50% за 2024 рік.

"2024-й рік для банківської системи України є найприбутковішим за всю її історію. Чому? Вони запустили інноваційний продукт? Чи вони збільшили кредитування економіки? Ні, вони купують депозитні сертифікати Національного банку, якими НБУ абсорбує зайву гривневу масу з обігу, утримуючи курс гривні. Якщо обсяг процентних доходів у доходах банків становить більше 50%, і держава дає банкам заробляти, то напевно є логіка в тому, що держава частину з цих доходів забере, аби захищати ці ж самі банки від агресора", – сказав Гетманцев.

Крім цього, у законі передбачений авансовий внесок для АЗС, підвищення ставок податку на прибуток для небанківських фінансових установ з 2025 року.

Податкові зміни почнуть працювати з моменту набрання законом чинності (для ФОПів – з 1 жовтня).