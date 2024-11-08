Шмигаль анонсував доплати вчителям у 2025-му: про які суми йдеться

Кабмін придумав, як не допустити зниження зарплат учителів

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Кабінет міністрів у п'ятницю, 8 листопада, ухвалив рішення про доплати вчителям. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Голова уряду сказав, що з 1 січня 2025 року буде запроваджено щомісячну "вчительську доплату" розміром 1000 грн "на руки".

З 1 вересня виплати збільшать до 2000 грн "на руки" кожному вчителю.

"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України", – пояснив Шмигаль.

Кабінет міністрів думає, як не допустити зменшення зарплат учителів після підвищення військового збору з 1,5% до 5%, казав раніше профільний віцепрем'єр Михайло Федоров.

Він визнав, що зниження виплат учителям на 3,5% – це проблемне питання з урахуванням невисокого розміру їхньої зарплати. Тому уряд спробує щось придумати в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.