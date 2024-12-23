Украина получила транш от МВФ на $1,1 млрд

В 2025 году Украина рассчитывает получить от МВФ по программе EFF $2,7 млрд

Фото: depositphotos.com

В госбюджет Украины поступил седьмой транш в размере около $1,1 млрд (834,9 млрд SDR) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Исполнительный совет МВФ одобрил шестой пересмотр программы EFF 20 декабря.

"За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть просмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Следующие меры, которые Украина должна будет принять, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до $2,7 млрд по результатам четырех просмотров.