Украина получила транш от МВФ на $1,1 млрд
В госбюджет Украины поступил седьмой транш в размере около $1,1 млрд (834,9 млрд SDR) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Исполнительный совет МВФ одобрил шестой пересмотр программы EFF 20 декабря.
"За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть просмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
Следующие меры, которые Украина должна будет принять, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.
На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до $2,7 млрд по результатам четырех просмотров.
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